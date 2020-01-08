النفط يقفز بأكثر من 4.5 % بعد هجوم إيراني على القوات الأمريكية

قفز سعر برميل النفط اليوم بأكثر من 4.5 في المائة بعيد إطلاق إيران صواريخ بالستية على قاعدتين جويتين تستخدمهما القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق. وارتفع برميل خام "غرب تكساس الوسيط" 4.53 في المائة إلى 65.54 دولارا قبل أن يعود ويتراجع قليلا وذلك فور شيوع نبأ القصف الصاروخي البالستي الذي شنته إيران ردا على الضربة الأمريكية الأسبوع الماضي.
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