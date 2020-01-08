وزارة الدفاع الأمريكية : إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية من أراض إيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات للتحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جوناثان هوفمان في بيان :" نعمل على تقييم أولي للأضرار" مشيراً إلى أن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل.

