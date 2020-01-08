38 % من طلبات التنفيذ لشيكات دون رصيد ضد منشآت صغيرة

بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية نحو 5.3 ألف طلب لشيكات مرتجعة من البنوك خلال 132 يوما منذ بداية العام الهجري، حيث شكلت الدعاوى المقدمة ضد المنشآت التجارية الصغيرة نحو 38 في المائة من هذه الدعاوى.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل - اطلعت الاقتصادية على نسخة منها - فتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بنسبة 37.3 في المائة، وبعدد طلبات تنفيذ تقدر بنحو 1975 طلبا، تلتها المنطقة الشرقية 1196 طلبا، ومنطقة مكة المكرمة 969 طلبا، ومنطقة عسير 409 طلبات.

وجاء عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم منطقة تبوك 265 طلبا، ومنطقة القصيم 244 طلبا، ومنطقة المدينة المنورة 119 طلب تنفيذ، تلتها منطقة جازان 107 طلبات، ومنطقة حائل 89 طلبا، ثم منطقة نجران 87 طلبا، تلتها منطقة الباحة بتنفيذ 24 طلبا، في حين سجلت محاكم منطقة الجوف أقل المناطق في استقبال قضايا الشيكات بـ18 طلب تنفيذ.

ومكنت وزارة العدل أخيرا طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة إلى مراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم، وذلك تيسيرا للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحول الإلكتروني الكامل وتجسيدا لمتطلبات مشروع محاكم بلا ورق.