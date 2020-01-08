شيخوخة الاقتصادات المتقدمة والحلول

بين بحث وجود علاقة بين الشيخوخة وتناقص فاعلية السياسة النقدية تكون طويلة الأجل ولا تتأثر بالعوامل قصيرة الأجل، مثل الدورة الاقتصادية. وبين أن حدوث زيادة نسبتها نقطة مئوية واحدة في نسبة إعالة المسنين تخفض قدرة السياسة النقدية على التأثير في التضخم بمقدار 0.1 نقطة مئوية، وقدرتها على التأثير في معدل البطالة بمقدار 0.35 نقطة مئوية. وتوجد لذلك أهمية كبيرة عند ربط العلاقة مثلا بالزيادة المتوقعة البالغة عشر نقاط في نسبة إعالة المسنين في ألمانيا على مدى العقد المقبل. لذلك، يكون تناقص فاعلية السياسة النقدية ملحوظا بشكل أكبر في المجتمعات التي تهيمن عليها الأسر المعيشية الأكبر سنا.

ويبين البحث أن التحول الديمغرافي يفسر جزئيا سبب عدم إحداث التنشيط النقدي لتأثير أكبر. فإذا كانت المجتمعات التي تهيمن عليها الأسر المعيشية الأكبر سنا أقل حساسية في الأغلب لتغيرات أسعار الفائدة، فستكون السياسة النقدية أقل تأثيرا إذا كان المجتمع شائخا. وتعني التغيرات الديمغرافية أن أسعار الفائدة الموجهة ستظل منخفضة في الاقتصادات المتقدمة لفترة طويلة للغاية "إلا مثلا إذا انخفضت قيم الأصول بصورة تجعل الأسر الشابة تشعر بأنها أكثر ثراء من المتقاعدين". وستنشأ مفاضلات جديدة في المجتمعات التي تشهد تحولات ديمغرافية باتجاه الشيخوخة تدفع السياسة النقدية على الأرجح إلى العمل بصورة مختلفة لتحقيق التأثير نفسه.

أولا، يرجح أن يتغير التفضيل النسبي للتضخم مقابل تثبيت الناتج، لأن الأسر المعيشية الأكبر سنا تملك في المتوسط حيازات أكبر من الأصول، ويكون لديها بالتالي قدر أكبر مما يمكن أن تخسره من التضخم غير المتوقع. ويمكن في هذه الحالة أن يؤدي تزايد العزوف عن المخاطر إلى خفض المعدل المستهدف الأمثل للتضخم. وسيتعين على البنوك المركزية في جميع بلدان العالم أن تفكر في هذه المفاضلات وربما تجري سياسات نقدية أكثر تشديدا للإبقاء على التضخم في معدلات منخفضة، ربما على حساب تنوع أكبر في الناتج. بعبارة أخرى، قد ينخفض التضخم، لكن قد تتزايد حالات الركود والتعافي.

ثانيا، إذا كانت السياسة النقدية أقل فاعلية في المجتمع الشائخ، حتى يكون تأثيرها في التضخم أو البطالة هو تأثيرها نفسه عندما كان المجتمع أحدث سنا، فسيتعين على البنوك المركزية إحداث تغير أكبر في سعر الفائدة الذي تستخدمه لنقل آثار السياسة. ويشير ذلك إلى أن حدوث تغير مقداره 25 نقطة أساس "نقطة الأساس هي 1 /100 من النقطة المئوية"، وهو العرف الذي كان سائدا في العقود السابقة، لن يكون كافيا، "أو في البيئة الحالية في معظم الاقتصادات المتقدمة حيث أسعار الفائدة بالفعل في مستوى صفر، ستصبح سياسات التيسير الكمي الجريئة جزءا من مجموعة الأدوات المنتظمة وستستخدم بتواتر أكبر". وستحتاج المجتمعات الشائخة إلى سياسة نقدية أكثر نشاطا، مع وجود تغيرات أكبر في أسعار الفائدة، لتعزيز الفاعلية.

ثالثا، مع تراجع فاعلية السياسة النقدية، يتوقع أن تسهم السياسات غير النقدية مثل الضرائب والإنفاق بدور أكبر في تثبيت الاقتصاد والنظام المالي. ويمكن أيضا أن تسهم السياسات المسماة سياسات احترازية كلية في فاعلية السياسة النقدية. وتستخدم السياسات الاحترازية الكلية أدوات احترازية تنظيمية للقطاع المالي - مثل إلزام البنوك بالتقيد بنسب القرض إلى القيمة، والاحتياطي الإلزامي والمستويات المحددة سلفا للأصول شبه النقدية في الميزانيات العمومية - لمعالجة المخاوف بشأن الاقتصاد كله. على سبيل المثال، إذا بدا أن قنوات انتقال آثار السياسة النقدية مسدودة، فإن إحدى وسائل حفز الاقتراض "أو كبحه" تكون بتغيير تلك النسب الاحترازية، دون المساس بالاستقرار المالي.

ويركز البحث على اقتصادات متقدمة، كانت أول من شهد التحول الديمغرافي. ورغم أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات منخفضة الدخل ستشيخ تدريجيا أيضا، فيرجح أن يكون التأثير في السياسة النقدية مختلفا عن تأثيره في الاقتصادات المتقدمة، لأن الثروة ليست مائلة تجاه الأجيال الأكبر سنا، ويرجح أن يظل المجتمع أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.