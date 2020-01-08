أسعار النفط تهبط 1% وسط احتمال تعطل للإمدادات في الشرق الأوسط

هبطت أسعار النفط حوالي واحد في المئة اليوم الثلاثاء متخلية عن بعض مكاسبها التي سجلتها مؤخرا بينما يعيد المستثمرين النظر في احتمالات عرقلة فورية للإمدادات في الشرق الأوسط.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 64 سنتا، أو 0.93 بالمئة، لتسجل عند التسوية 68.27 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا، أو 0.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 62.70 دولار للبرميل.

وقال مايكل ويرث الرئيس التنفيذي لشركة شيفرن إن أسواق الخام تتلقى إمدادات جيدة على الرغم من أحدث تصعيد للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ورجحت مجموعة أوراسيا للاستشارات أن تركز إيران على الأهداف العسكرية الأمريكية لا أهداف الطاقة.

وتابعت "لا يعني هذا أنها لن تواصل التحرش منخفض المستوى بحركة الشحن التجاري أو البنية التحتية الإقليمية للطاقة لكن هذه الأنشطة لن تكون شديدة."

بيد أن الموقع الالكتروني للإدارة الأمريكية للملاحة البحرية جدد تحذيره بشأن تحذيرات للسفن التجارية الأمريكية من إيران ووكلائها في المنطقة.

