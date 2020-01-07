بولندا تعتزم بيع سندات مدتها 5 سنوات

تعتزم بولندا بيع كمية جديدة من السندات مدتها نحو 5 سنوات يوم الخميس المقبل. وتستحق هذه السندات السداد يوم 25 أكتوبر .2024 ولم يتم الكشف عن قيمة الطرح.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الطرح يعيد فتح سوق طروحات السندات البولندية التي شهدت طرح سندات بقيمة 18.213 مليار زلوتي بولندي (4.8 مليار دولار) خلال النصف الثاني من العام الماضي.

ويبلغ العائد على السندات البولندية حاليا 1.865%، في حين يبلغ العائد على الطرح الجديد 2.5%.

ومن المقرر إعلان نتيجة الاكتتاب يوم 13 يناير الحالي، حيث تدير الطرح وزارة المالية البولندية.