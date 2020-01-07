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أخبار اقتصادية- عالمية

توقعات بنمو الاقتصاد الهندي 5% خلال السنة المالية المنتهية في مارس

"الاقتصادية" من الرياض

قالت الحكومة الهندية اليوم إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.0 في المائة خلال السنة المالية المنتهية في مارس، انخفاضا من نمو بلغ 6.8 في المائة في السنة المالية السابقة.
وخفض معظم الخبراء الاقتصاديين توقعاتهم للنمو في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا إلى حوالي 5.0 في المائة للسنة المالية 2020/2019 بعد أن خفض البنك المركزي الشهر الماضي تقديراته للنمو الى 5.0 في المائة، مشيرا الى ضعف في الطلب وتباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي.

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