مهرجان المناطيد في "شتاء طنطورة" يزين سماء العلا ويطلع السياح على أهم معالمها

شكلت ألوان المناطيد في سماء العلا أجمل لوحة فنية ضمن فعاليات "مهرجان المناطيد" في موسم شتاء طنطورة لهذا العام حيث انطلقت الفعالية بـ 100 منطاد هوائي واستمرت لعشرة أيام متتالية في الفترة بين 2 و11 يناير الحالي، وخلال المهرجان يستطيع زوار شتاء طنطورة التعرف على معالم العلا والاستمتاع بطبيعتها الخلابة من حضن السماء.

وتزينت سماء العلا بمجموعة متنوعة من المناطيد زاهية الألوان وأضفت المزيد من الروعة على أفق العلا وعلى التشكيلات الصخرية الساحرة هناك, ويستقطب المهرجان جماهير عريضة للعام الثاني على التوالي ويستهوي جميع الفئات العمرية.

ويعدّ "مهرجان المناطيد"، جزءاً من فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" الذي يقام في محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، ويضمن فعاليات تراثية وثقافية وفنية مستوحاة من تراث العلا التي تعد موطن الآثار في شمال شبه الجزيرة العربية وملتقى العديد من الحضارات على مر العصور.

كما ينظّم المهرجان خلال كل عطلة نهاية أسبوع فعاليات فنية يحييها فنانون عرب وعالميون ممّن تركوا بصمتهم في مجال الفنّ عربياً وعالمياً.

