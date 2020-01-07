تراجع العجز التجاري الأمريكي لأدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات

تراجع العجز التجاري الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات في نوفمبر مع استمرار هبوط الواردات، متأثرة على الأرجح بحرب التجارة التي تشنها إدارة ترامب على الصين، في حين انتعشت الصادرات، مما ينبئ بأن الاقتصاد قد ختم 2019 على قدم راسخة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري تقلص 8.2 %إلى 43.1 مليار دولار، مسجلا أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2016. والنسبة المئوية للتراجع هي الأكبر منذ يناير .

وجرى تعديل بيانات أكتوبر لتظهر تراجع الفجوة التجارية إلى 46.9 مليار دولار بدلا من 47.2 مليار في القراءة السابقة.