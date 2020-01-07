الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف.. والسيولة 3.7 مليار ريال

أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم تراجع طفيف، رغم أن السوق حقق ارتفاع خلال منتصف التداولات تجاوزت 60 نقطة، الا أن ضغط الأسهم القيادية مسحت تلك المكاسب.

وتراجع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 7 نقاط أو ما يعادل 0.09 في المائة عند مستوى 8198 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 3.7 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 143.5 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 158.2 ألف صفقة.

ويأتي التراجع خلال جلسة اليوم بضغط من اسهم قطاع المواد الأساسيةوالذي تراجع للجلسة الثالثة على التوالي، بالاضافة إلى الضغط من قطاع الطاقة بفعل تراجع أسهم "أرامكو السعودية" والذي تراجع بنحو 0.4 في المائة.

وتصدرت أسهم شركة عسير المكاسب و بإرتفاع بلغ 7.2 في المائة، فيما أرتفعت أسهم شركة فتيحي بنحو 5.2 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 96 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 85 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم شركة أليانز إس إف الخسائر بنحو 4.5 في المائة، فيما تراجعت أسهم شركة الاسماك بنحو 3.7 في المائة.

وكان سوق نمو قد ارتفع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 0.46 في المائة، فيما بلغت قيم التداول نحو 11.1 مليون ريال وذلك عبر تداول 193 ألف سهم.

