"الوطنية للتربية والتعليم" تربح 11.6 مليون ريال خلال الربع المنتهي في نوفمبر 2019

أعلنت الشركة الوطنية للتربية و التعليم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-11-30 (3 أشهر) حيث حققت صافي ربح بعد خصم الزكاة والضريبة بلغ 11.6 مليون ريال بارتفاع 1.4 % عن الربع المماثل من العام السابق. فيما بلغت قيمة المبيعات 50.5 مليون ريال بارتفاع 1.4 عن نفس الفترة من العام السابق.

من جهة أخرى أعلنت الشركة الوطنية للتربية و التعليم أن نسبة الانجاز المتحقق في مشروع مجمع مدارس تلال الدوحة التعليمي بالظهران (الترجي سابقا) تبلغ 22%. مبينة أنه يتوقع البدء في التشغيل للمجمع التعليمي بداية العام الدراسي 2021 - 2022.

وجاء قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2020/01/07 ببدء التشغيل لمشروع مجمع مدارس تلال الدوحة التعليمي بالظهران (الترجي سابقا ) مع بداية العام الدراسي 2021 - 2022 بدلا من العام الدراسي 2020 - 2021 نتيجة تأخر صدور التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية مما أدى إلى تأخر إكمال عمليات الإنشاءات.

وعن التكاليف المرتبطة بالحدث قالت الشركة إنه لا يوجد تغير يذكر على التكلفة التقديرية للمشروع مرتبطة بهذا التغير، كما لا يتوقع وجود أثر جوهري للتغيير على النتائج المالية للشركة للعام المالي 2020 - 2021.

ويأتي هذا إشارة الى افصاح الشركة بنشرة الاصدار بتاريخ 2018/09/18 بخصوص مشروع مجمع مدارس تلال الدوحة التعليمي بالظهران (الترجي سابقا) والذي تقدر طاقته الاستيعابية بـ 3000 طالب والمتوقع تشغيله في العام الدراسي 2020 - 2021 تود أن توضح الشركة وجود تغيير في تاريخ بداية التشغيل .