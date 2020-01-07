"أرامكو" توقع مذكرتي تفاهم لتعزيز الصناعات اللامعدنية في السعودية وزيادة فرص الاستثمار المحلية

وقعت اليوم "أرامكو" السعودية مذكرتي تفاهم مع كلا من شركتي "بلاستيبوليس"و "أركيما" الفرنسيتين الرائدتين في تصنيع الكيميائيات المتخصصة وذلك لتأسيس مركز تميز لمنظومة الأعمال لتعزيز الصناعات اللامعدنية في السعودية وفرنسا وزيادة فرص الاستثمار المحلية في المواد اللامعدنية في جميع القطاعات وذلك على هامش المنتدى الثاني للمواد اللامعدنية في ليون حيث يعد المنتدى الأضخم الذي يستضيفه قطاع المواد اللامعدنية في أوروبا لذلك كانت شركة بلاستيبوليس هي حلقة الوصل بين أرامكو السعودية والمستثمرين المحتملين.

وألقى أحمد السعدي النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية الكلمة الرئيسة في افتتاح المنتدى مخاطبا ما يزيد على 260 مشاركا. مؤكدا أنها فرصة عظيمة أتيحت للمشاركين في هذا المنتدى. وقال "تمثل المواد اللامعدنية فرصة للتعامل مع التحديات التشغيلية من حيث استدامة الأعمال كما أنها تتيح لنا النمو في قطاع أعمال التكرير والمعالجة والتسويق". مضيفا "بالنسبة لأرامكو فإن نمو وتطور وتطبيقات المواد اللامعدنية المختلفة ستكون نقطة تحول فارقة فقد شاهدنا النقلة النوعية في التقنية التي شكلت علوم المواد والتي بدورها أثرت بشكل فاعل وكبير على صناعتنا".

وعبرت إيمانويل بوفير رئيسة شركة بلاستيبوليس عن ثقتها في قدرة أرامكو على التحول من نشاطها الرئيس القائم على التنقيب والإنتاج إلى فضاءات أخرى جديدة كالبلاستيك وقالت "إن العلاقة بين أرامكو وبلاستيبوليس في مجال المواد اللامعدنية علاقة إستراتيجية خاصة في قطاع المواد البلاستيكية والمركبات لأننا في حاجة إلى التفكير بمستقبل هذا القطاع وتحديد الاتجاهات الصحيحة في إطاره". وأضافت "عرفت أرامكو على مدار تاريخها بوصفها شركة تنقيب وحفر ولكنها بدأت تتوسع بشكل لافت في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق مما يجعلني واثقة أن التعاون معها سيكون مثمرا ومفيدا بشكل خاص".