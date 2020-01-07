الأسهم الأوروبية ترتفع مع انحسار توترات الشرق الأوسط

انتعشت الأسهم الأوروبية اليوم لتتوقف الخسائر التي منيت بها على مدى اليومين السابقين مع تراجع حدة المخاوف من مواجهة بين أمريكا وإيران بينما ارتفعت أسهم شركات السيارات بعدما أعلنت رولز رويس عن مبيعات سنوية قياسية وفقا لما ذكرت "رويترز"

وهدأت أمس حدة الخسائر التي منيت بها الأسهم العالمية عقب قتل أمريكا قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا وذلك في غياب تطورات جديدة في المواجهة بين البلدين. وزاد المؤشر ستوكس 600 نحو 0.5 في المائة بحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش وتفوق المؤشر الألماني داكس على نظرائه.

وارتفع مؤشر قطاع السيارات 0.8 في المائة بعد أن زادت مبيعات رولز رويس 25 في المائة في 2019 مما يبعث على بعض الارتياح حيال القطاع الذي يعاني من تباطؤ الطلب العالمي. وارتفع سهم بي.ام.دبليو مالكة رولز رويس نحو 0.8 في المائة.