برشلونة بكامل نجومه في رحلة الدفاع عن لقبه على الأراضي السعودية

يستعد فريق برشلونة المرصع بالنجوم للدفاع عن لقبه كبطل لكأس السوبر الإسباني حين يحل ضيفا على السعودية خلال الفترة من 8 -12 يناير الجاري، للمشاركة في النسخة الجديدة التي تشهد مشاركة 4 فرق للمرة الأولى.

ويشارك في البطولة كل من برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد بالإضافة إلى فالنسيا وتقام المباريات على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "ملعب الجوهرة المشعة".

وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي عن لقاء ريال مدريد وفالنسيا ومواجهة أخرى تجمع برشلونة بخصمه أتلتيكو مدريد على أن يتأهل الفائز من الفريقين لمباراة التتويج باللقب يوم 12 يناير.

ويمتلك برشلونة الرقم القياسي في عدد مرات الظهور بكأس السوبر الإسباني، متفوقًا بفارق شاسع على أقرب ملاحقيه "23 مناسبة سابقة".

ويستعد الفريق "الكاتالوني" بنجمه التاريخي ليونيل ميسي لتسجيل نفسه كأحد الضيوف في النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني التي تحمل رقم 24 في تاريخه وبفارق 8 مشاركات كاملة عن غريمه التقليدي ريال مدريد أقرب ملاحقيه.

ونجح البارسا في التتويج باللقب 13 مرة آخرها العام الماضي بينما حل وصيفا في 10 مناسبات الأخيرة منها كانت على يد ريال مدريد في 2017.

كما يعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق، الهداف التاريخي لبطولات كأس السوبر الإسباني بعد أن سجل 13 هدفا خلال 18 مباراة، يليه راؤول جونزاليس أحد أساطير ريال مدريد بـ 7 أهداف في 12 لقاء.

وكان برشلونة قد نجح في الفوز بأول نسخة لكأس السوبر تقام خارج الملاعب الإسبانية من مباراة واحدة وكان ذلك الموسم الماضي أمام غريمه إشبيلية بمدينة طنجة المغربية وبنتيجة 2-1.

وتعقد جماهير الفريق الكاتالوني آمالها على جملة من النجوم العالميين في صفوف الفريق بكامل خطوطه، لتحقيق أول ألقاب الموسم الكروي الحالي على الأراضي السعودية يتقدمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز فضلا عن النجم الفرنسي غريزمان ونجوم المنتخب الإسباني بيكيه وخورخي آلبا وبوسكيتس.