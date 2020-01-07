وول ستريت تصعد بدعم من مكاسب لأسهم مرتبطة بالتكنولوجيا

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الاثنين متعافية من بعض خسائرها التي منيت بها في جلسة الجمعة مع تنحية المستثمرين جانبا التوترات المتزايدة في الشرق الأوسطن وبدعم من مكاسب لأسهم ألفابت وشركات أخرى للأنترنت.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 68.67 نقطة، أو 0.24 بالمئة، إلى 28703.55 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 11.43 نقطة، أو 0.35 بالمئة، ليغلق عند 3246.28 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 50.70 نقطة، أو 0.56 بالمئة، إلى 9071.47 نقطة.

