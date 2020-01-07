وزير الخارجية: السعودية حريصة على عدم حدوث أي تصعيد في المنطقة

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن المملكة حريصة على عدم حدوث أي تصعيد للوضع في المنطقة، مشددا على أهمية حماية أمن الخليج والبحر الأحمر، وأن تتخذ جميع الأطراف الخطوات الضرورية لمنع مزيد من التصعيد أو وقوع أي استفزاز. وأوضح الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في الرياض أمس، أن تأسيس المجلس يأتي استشعارا لأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي باعتبار البحر الأحمر المعبر الرئيسي لدول شرق آسيا وأوروبا، منوها بأن المجلس سيعمل على حفظ المصالح المشتركة ومواجهة جميع المخاطر، والتعاون في الاستفادة من الفرص المتوافرة، فمنطقة البحر الأحمر مهمة تجاريا وفيها ثروات كبيرة، ونسعى إلى بناء رخاء المنطقة بشكل يخدم الجميع. وأعلن وزير الخارجية توقيع الميثاق بمشاركة ثماني دول عربية وإفريقية، هي: السعودية ومصر والأردن والسودان واليمن وإريتريا والصومال وجيبوتي.

وقال، "إن توقيع وزراء خارجية مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن على ميثاق التأسيس يأتي استشعارا من القادة بأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي الحيوي الذي يمثل أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية ليست للدول فحسب، بل للاقتصاد العالمي بأكمله بوصف البحر الأحمر المعبر الرئيس للتجارة العالمية بين دول شرق آسيا وأوروبا".

وحول ما إذا كانت ستتشكل قوة عسكرية مشتركة لهذا المجلس، قال "لا يوجد تصور لإنشاء قوة عسكرية جديدة، لأن كل الدول لديها قدرات دفاعية، وهناك تنسيق ثنائي، ولا أتصور أن قوة جديدة ستنشأ تحت مظلة هذا الكيان".

وزاد وزير الخارجية السعودي، "في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة، يتعين علينا بذل الجهد والتنسيق بين دولنا للوصول إلى التكامل بيننا في المجالات كافة، وهو الذي من أجله أنشأنا هذا المجلس في إطار حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية بما يعود على دولنا بالرخاء والازدهار"، مفيدا أن المجلس يعد منظومة عمل مشترك للتنسيق والتعاون". وأبان بأن مقر المجلس سيكون في العاصمة الرياض، وأنه سيلقي بظلاله على المصالح المشتركة بين الدول المشاركة، منوها بأن المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة كانت عاملا رئيسا في تأسيس هذا الكيان بجهود مشتركة من قبل دول المنطقة للحفاظ على مصالحها ومصالح شعوبها. والتقى وزير الخارجية نظيره المصري سامح شكري على هامش إعلان تأسيس المجلس الجديد. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن الوزيرين تناولا التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، ولاسيما في ليبيا، في ضوء الخطوة الأخيرة المتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا. واتفق الوزيران على رفض التصعيد التركي كونه "مخالفة للقانون الدولي"، كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع في العراق "والتدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة"، إضافة إلى "التهديدات التي تتعرض لها الدول العربية في الخليج"، واتفقا على أهمية عدم السماح للتطورات على الساحة الإقليمية بالتأثير سلبا في أمن واستقرار الخليج العربي. من جانبها، قالت الخارجية الأردنية، إن أيمن الصفدي وزير خارجيتها أكد وقوف الأردن بجانب السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها.