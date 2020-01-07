المديرون البريطانيون يتقاضون في 3 أيام ما يجنيه العامل في عام

حذرت دراسة حديثة من تنامي فروقات الرواتب في الشركات البريطانية، مبينة أن المديرين التنفيذيين يتقاضون خلال ثلاثة أيام فقط ما يجنيه العامل العادي طوال العام، وفقا لـ"الفرنسية".

وكشفت الأرقام الأخيرة عن أن العامل العادي يتقاضى 29559 جنيها استرلينيا "38905 دولارات، 34749 يورو" في العام، وهو ما يتقاضاه مدير تنفيذي عادي في ثلاثة أيام فقط، علما بأن راتبه السنوي يناهز 3.46 مليون جنيه.

ويتقاضى المديرون التنفيذيون في الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي لأكبر 100 شركة، ما يزيد 117 مرة على المعدل السنوي للأجور، وفق تقديرات مركز الرواتب العالية ومعهد الأفراد المعتمدين والتنمية.

ويتصاعد القلق في بريطانيا بشأن الفوارق في الرواتب، لكن الخبراء يقولون إن الأجور المرتفعة ستكون من المسائل الرئيسة هذا العام مع تطبيق تدابير جديدة لزيادة الشفافية فيما يتعلق بالرواتب.

ويتعين على الشركات العامة التي توظف أكثر من 250 بريطانيا الكشف عن الفوارق بين رواتب مديريها التنفيذيين والعامل العادي، وتبريرها.

وقال بيتر تشيز المدير التنفيذي لمعهد الأفراد المعتمدين والتنمية، إن الشركات ستخضع للمساءلة بشأن أجور مدرائها، وكشف الأرقام ليس سوى البداية.

وأضاف "نريد من الشركات تسريع وتبرير المستويات العالية جدا لرواتب المديرين الكبار، خصوصا فيما يتعلق بمكافأة اليد العاملة الأخرى".

من جانبه، قال لوك هيلديارد مدير مركز الرواتب العالية، إن تفاوت الأجور جعل بريطانيا "واحدة من أكثر الدول انعداما للمساواة في أوروبا".