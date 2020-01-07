لص يسرق «صرافا آليا» باستخدام جرافة

أقدم لص على استخدام جرافة لاقتحام مركز تجاري في أستراليا، والسطو على ماكينة الصراف الآلي.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهر فيديو سجلته كاميرات المراقبة في المركز، الحفار خارج مركز تسوق "ستوكتون نورث شور"، في مدينة كوينزلاند الأسترالية، صباح أمس.
واقتحم اللص حواجز المبنى وحطم ثلاثة منها، قبل أن يتجه مباشرة نحو ماكينة الصراف الآلي في ساحة مركز التسوق، ومن ثم استخدم الجرافة لتجاوز لافتة دعاية قبل أن يصل إلى الماكينة التابعة لمصرف "كوكون ويلث"، ويقتلعها من الجدار.
وقالت شرطة "كوينزلاند" إنه عثر على الجرافة وماكينة الصراف الآلي الفارغة لاحقا في أرض مدرسة ابتدائية.
بدوره، قال مالكولم ميلر مدير مركز التسوق، إنه "يعتقد أن الجاني قد خطط لجريمته جيدا قبل تنفيذها، كما كان يجيد استخدام الجرافة؛ لأنه لم يحدث أي ضرر باستثناء الحواجز"، موضحا أن "اللص اقتحم حواجز التصادم، وحمل ماكينة الصراف الآلي، ثم رحل، ولكنه لم يؤثر في العمل في المركز".
ومن جانب آخر، دفعت عصابة جميع البنوك الهولندية إلى إيقاف أجهزة الصراف الآلي عن العمل ليلا، تجنبا للسرقة، التي طالت عديدا من الصرافات في الفترة الأخيرة.
وأوضحت الشرطة، أن العصابة تضم 250 فردا وتنشط في هولندا، بلجيكا، وألمانيا، ودأبت على تفجير الصرافات وسرقتها.
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