تسريبات «ون بلس» الصينية .. هاتف اقتصادي متوسط التكلفة

يتوقع أن تطرح شركة "ون بلس" الصينية، هاتفا اقتصاديا متوسط التكلفة لكل مستخدميها خلال 2020 الجاري، بحسب تسريب كشفته بعض التقارير الصحافية.
وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو"، أن الشركة الصينية تنوي طرح هاتف "ون بلس 8 لايت" إلى جانب هاتفي "ون بلس 8" و"ون بلس 8 برو".
ووعدت "ون بلس"، ألا تقل نسخة "ون بلس 8 لايت" عن النسختين الأقوى. وستدعم الهاتف بألون براقة مثل "الأزرق المتدرج"، وثلاث كاميرات خلفية، وتزويده بشاشة ذات تردد 90 هرتز بقياس 6.4 بوصة، وبتقنيات الجيل الخامس للاتصالات.
وسيدعم "ون بلس 8 لايت" بمعالج من نوع "ميدياتك"، ومستشعر كاميرا بدقة 48 ميجابيكسل، وآخر أوسع بدقة 20 ميجابيكسل، ومستشعر تليفوتوجرافي بدقة 12 ميحابيكسل.
وسيزود هاتف "ون بلس 8 لايت" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 8 جيجابايت، وسعتي تخزين داخلية 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، وبطارية بقوة 4000 ميللي أمبير في الساعة.
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