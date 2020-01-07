4 طرق للتعامل مع حالات الغضب .. النفس العميق أولاها

عادة ما تتسم القرارات، التي يتخذها الشخص وهو في حالة غضب بالفشل، لفقدانها العقل والحكمة، ولتفادي ذلك، نصح متخصصون بأربع طرق سهلة ومفيدة تساعد الإنسان على التعامل مع حالات الغضب بالطريقة الصحيحة، دون تطورها إلى مواقف عدوانية.

وبحسب "سبوتنيك"، ينصح المتخصصون الشخص، الذي تنتابه حالة غضب بأخذ نفس عميق، لأن البطيء يجعله أكثر اندفاعا.

وتتمثل الطريقة الثانية في الاسترخاء وتخيل الأفضل، فهما من أهم طرق مقاومة حالة الغضب إلى جانب أنهما يعملان على تقليل حالة التوتر بشكل ملحوظ، لذا، يجب على الشخص الغاضب أن يتخيل مواقف تسعده وهو مقفل العينين ومسترخ تماما.

وحسمت أبحاث كثيرة فوائد ممارسة "اليوجا"، لما لها من قدرة كبيرة على تخليص الأشخاص والعضلات من التوتر، إضافة إلى إكسابهم حالة من الهدوء، تقاوم تماما أي حالة غضب طارئة.

ويرى المتخصصون، أن تنفيس الشخص عن مشاعره المحبطة لمن يثق به أمر مهم للسيطرة على الغضب، إذ إن للتحدث إلى الأحباء فوائد نفسية كبيرة، فهو يخلي مساحة في العقل، ما يساعد على الشعور بالراحة في تقليل الغضب ويمنع المشاعر السلبية من الظهور.