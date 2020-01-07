«نمو» تتراجع 3.8 % بسيولة 8.9 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الرابعة لتغلق عند 6552 نقطة فاقدة 257 نقطة بـ3.8 في المائة. وارتفعت قيم التداول 0.9 في المائة بنحو 78 ألف ريال لتصل إلى 8.9 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 11 في المائة بنحو 22 ألف سهم لتصل إلى 175 ألف سهم. زادت الصفقات 80 صفقة لتصل إلى 767 صفقة بـ12 في المائة. وصعد سهم "العمران" وحيدا 2.3 في المائة. وتصدر المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بـ14 في المائة ليغلق عند 223 ريالا، يليه "الصمعاني" 5 في المائة ليغلق عند 119.20 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بـ2.7 في المائة ليغلق عند 72 ريالا. وكان الأعلى تداولا "العمران" بقيمة 4.3 مليون ريال، يليه "التطويرية الغذائية"بقيمة 2.3 مليون ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 1.6 مليون ريال.