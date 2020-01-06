باريس تدعو واشنطن للتعقل بشأن فرض رسوم جديدة على منتجات فرنسية

دعت فرنسا الولايات المتحدة الى "التعقل" وعدم فرض رسوم جديدة على منتجات فرنسية، وذلك في آخر يوم من مشاورات بواشنطن حول الرسم الذي فرضته باريس قبل عام على كبريات شركات العالم الرقمي.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير لاذاعة فرنسا الدولية "ان هذه الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، وأدعو اصدقاءنا الاميركيين الى العودة الى الحكمة والتعقل".

وتأتي تصريحاته في سياق حملة فرنسية لاقناع ادارة دونالد ترامب بعدم معاقبة المنتجات الفرنسية مجددا ردا على الضريبة على الشركات الرقمية، وخصوصا ان فرنسا تواجه، مع دول اوروبية أخرى، منذ اكتوبر 2019 رسوما عقابية اميركية ردا على الدعم المقدم لشركة ايرباص.