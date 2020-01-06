دراسة: كبار المدراء البريطانيين يتقاضون في 3 أيام ما يجنيه العامل في عام

مع نهاية الإثنين يكون المدراء البريطانيون الأعلى دخلا قد حصلوا على الراتب الذي يتقاضاه العامل العادي البريطاني طوال العام، وفق دراسة جديدة.

ويتقاضى المدراء التنفيذيون في الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي لأكبر مئة شركة، ما يزيد 117 مرة على المعدل السنوي للأجور، وفق تقديرات مركز الرواتب العالية ومعهد الأفراد المعتمدين والتنمية.

وتكشف الأرقام الأخيرة أن العامل العادي يتقاضى 29,559 جنيها استرلينيا (38,905 دولارا، 34,749 يورو) في العام، وهو ما يتقاضاه مدير تنفيذي عادي في ثلاثة ايام فقط، علما بان راتبه السنوي يناهز 3,46 ملايين جنيه.

ويتصاعد القلق في بريطانيا بشأن الفوارق في الرواتب.

لكن الخبراء يقولون إن الأجور المرتفعة ستكون من المسائل الرئيسية هذا العام مع تطبيق تدابير جديدة لزيادة الشفافية في ما يتعلق بالرواتب.

ويتعين على الشركات العامة التي توظف أكثر من 250 بريطانيا الكشف عن الفوارق بين رواتب مدرائها التنفيذيين والعامل العادي، وتبريرها.

وقال المدير التنفيذي لمعهد الأفراد المعتمدين والتنمية بيتر تشيز، إن الشركات ستخضع للمساءلة بشأن أجور مدرائها، وكشف الأرقام ليس سوى البداية.

وأضاف "نريد من الشركات تسريع وتبرير المستويات العالية جدا لرواتب المدراء الكبار، وخصوصا في ما يتعلق بمكافأة اليد العاملة الأخرى".

من جانبه قال مدير مركز الرواتب العالية لوك هيلديارد إن تفاوت الأجور جعل بريطانيا "واحدة من أكثر الدول انعداما للمساواة في أوروبا".

وكانت مسألة تفاقم انعدام المساواة الاجتماعية وكيفية التصدي لها من أهم عناوين الانتخابات التي جرت الشهر الماضي وفاز فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون بغالبية مريحة.