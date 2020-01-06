"وول ستريت" تبدأ تداولاتها على تراجع بفعل تنامي التوترات في الشرق الأوسط

استهلت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم على تراجع بعد تنامي التوترات بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لالتماس الآمان في أصول مثل الذهب والسندات الحكومية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 169.38 نقطة، أو 0.59 في المائة، إلى 28465.50 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 متراجعا 17.30 نقطة، أو 0.53 في المائة، عند 3217.55 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 77.27 نقطة، أو 0.86 في المائة، إلى 8943.50 نقطة.

