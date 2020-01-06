"زيروكس" تؤمن 24 مليار دولار لتمويل استحواذ مقترح على "اتش.بي"

قالت شركة زيروكس القابضة اليوم إنها دبرت 24 مليار دولار لتمويل عرضها للاستحواذ على اتش.بي مقابل 33.5 مليار دولار في صفقة تعارضها شركة أجهزة الكمبيوتر الشخصي.

ورفضت اتش.بي عرضا لشراء السهم مقابل 22 دولارا في نوفمبر، قائلة إنه أقل من قيمة الشركة بكثير، وفي أعقاب ذلك طرحت شركة زيروكس للمنتجة للطابعات العرض على مساهمي اتش.بي مباشرة بحسب ما ذكرت "رويترز".

وقال جون فيسنتين الرئيس التنفيذي لزيروكس في خطاب موجه لمجلس إدارة اتش.بي اليوم إن زيروكس أجرت "حوارا بناء" مع العديد من كبار المساهمين في الشركة.

وفي ديسمبر، حث كارل آيكان الذي يملك 4.2 بالمائة في اتش.بي و10.9 بالمائة في زيروكس مساهمي اتش.بي الموافقين على الاندماج مع زيروكس بالتواصل مع مديري شركة الكمبيوتر من أجل تحرك فوري.

كانت اتش.بي أعلنت أنها ستوافق على صفقة تستحوذ هي بموجبها على زيروكس، قائلة إنها تدرك المزايا المحتملة للاندماج.

