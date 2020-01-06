اقبال على عملات الملاذ الآمن وسط تصاعد لتوترات الشرق الأوسط

أقبل المتعاملون على شراء الين وعملات الملاذ الآمن الأخرى اليوم الاثنين إلى جانب أصول مثل الذهب، وسط مخاوف أن يفجر قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا صراعا أكبر في الشرق الأوسط.

قادت التطورات إلى عزوف عن المخاطرة بدأ يوم الجمعة عقب مقتل قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة على موكبه في مطار بغداد.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من "انتقام كبير" إذا ردت إيران بينما توعد خليفة القائد الإيراني بطرد الولايات المتحدة من المنطقة.

وارتفعت العملة اليابانية لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر إلى 107.77 ين مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الآسيوية، وفي أحدث التداولات زاد الدولار 0.2 بالمئة إلى 108 ينات.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى أعلى مستوى في سبعة أعوام تقريبا، وارتفع النفط وسط مخاوف من أن يعطل أي صراع في الشرق الأوسط إمدادات الخام العالمية.

واستقر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية ونزل قليلا مقابل اليورو، وفي أحدت التعاملات زاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1167 دولار.