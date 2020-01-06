وزارة العدل : إنجاز 11 ألف دعوى من القضايا التجارية المقيدة

بلغ عدد القضايا التجارية المنجزة خلال 1441 في المحاكم والدوائر التجارية بالمملكة نحو 11425 قضية. وتصدرت الرياض القائمة بـ 5887 قضية تليها مكة المكرمة بـ 4839 قضية ثم الشرقية بـ 2450 قضية ثم المدينة المنورة بـ 717 قضية.