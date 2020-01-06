الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 7 سنوات بفعل التوترات الأمريكية الإيرانية

ارتفع الذهب لأعلى مستوى في 7 أعوام اليوم مع إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران بينما تجاوز البلاديوم مستوى الألفي دولار ليسجل ذروة قياسية. وصعد الذهب في التعاملات الفورية 1.5 في المائة الي 1574.14 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع 1.8 في الملئة إلى 1579.72 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أبريل 2013.

وارتفع الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 1.6 في المائة إلى 1577.20 دولار. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض عقوبات على العراق بعدما طالب البرلمان العراقي بخروج القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد وسط رد فعل غاضب علي قتل أمريكا قائدا عسكريا إيرانيا بارزا مما يزيد مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا. ومما يزيد الضبابية إعلان إيران أنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع مع الدول الست الكبرى في 2015.

وسجل السعر الفوري للبلاديوم أعلى مستوى على الإطلاق عند 2020.18 دولار للأوقية وارتفع في أحدث التعاملات 1.4 في المائة إلى 2015.24 دولار. وتقدمت الفضة 1.9 في المائة إلى 18.38 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى فيما يزيد على 3 أشهر عند 18.50 دولار في حين تقدم البلاديوم 0.8 في المائة الي 987.82 دولار.