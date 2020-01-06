"فايرفوكس" يمنح المستخدمين مزيدا من السيطرة على بياناتهم

أعلنت شركة موزيللا الأمريكية للبرمجيات التي تطور برنامج تصفح الإنترنت فايرفوكس السماح لمستخدمي البرنامج بمزيد من السيطرة على بياناتهم، استجابة لقانون حماية الخصوصية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الذي دخل حيز التطبيق الأربعاء الماضي، بحسب "الألمانية".

يذكر أن القانون الجديد يمنح سكان ولاية كاليفورنيا الحق في معرفة بياناتهم الشخصية التي تجمعها شركات التكنولوجيا. كما يعطي الأشخاص الحق في مطالبة الشركات بمسح هذه البيانات وعدم إعادة بيعها لجهات أخرى. وقالت شركة موزيللا إن التغيير الجديد الذي يأتي تنفيذا للقانون الأمريكي سيكون متاحا لكل مستخدمي متصفح فايرفوكس وليس فقط لسكان كاليفورنيا.

وقالت شركة موزيللا إنه سيكون لدى مستخدمي الإصدار الجديد من فايرفوكس خيار حذف البيانات التي جمعتها الشركة عنهم. ومن المقرر طرح الإصدار الجديد من متصفح الإنترنت غدا.

ورغم أن فايرفوكس لا يجمع البيانات الخاصة بمواقع الإنترنت التي تتم زيارتها أو عمليات البحث التي يجريها المستخدم، لكن موزيللا قالت إنه سيتيح للمستخدمين اختيار مسح البيانات التي تقول الشركة إنها تستخدمها لتحسين أداء البرنامج وتأمينه مثل عدد النوافذ التي يفتحها المستخدم أو المدة الزمنية التي يقضيها في تصفح أي موقع.