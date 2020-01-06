استخدام الذكاء الاصطناعي لفك شفرة لغة الحيوانات

يعتزم العلماء استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لفك شفرة لغة الحيوانات، حيث بدأ العمل على هذه المهمة علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وشركة "جوجل".

وتمكن العلماء من استخلاص المعادلة التي تكمن وراء أي لغة، في إطار مشروع "أشكال الأرض"، بما في ذلك لغة الحيوانات، بحسب "سبوتنيك".

واكتشف العلماء عندما قاموا بالمقارنة، حلقات وصل معينة بين الأصوات التي يتم إصدارها، وتم اقتراح استخدام هذه الطريقة لفك تشفير لغة الحيوانات التي تستخدم الأصوات للتواصل.

وأول الحيوانات التي ستشارك في البحوث والتجارب ستكون الأفيال والحيتان، وذلك بسبب قدرتها العالية على التواصل مع بعضها بعضا، والحجم الكبير لأدمغتها.

ويعتزم العلماء الحصول على النتائج التي سيتم الحصول عليها باستخدام الذكاء الاصطناعي، قبل نهاية العام الجاري.