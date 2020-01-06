مايكون: بين الإدارتين .. لم نشعر بالفرق

يراهن البرازيلي مايكون بيريرا، مدافع فريق النصر لكرة القدم، على أن تتويجهم بالسوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، على حساب التعاون بركلات الترجيح 5 /4، سيكون عاملا رئيسا في المحافظة على دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، معترفا بأنهم خاضوا مباراة كبيرة أمام خصم لا يستهان به استحق أن يكون طرفا في السوبر السعودي. وأوضح مايكون خلال حواره مع "الاقتصادية" عقب تتويجهم مباشرة باللقب الأول في الموسم أن الطريق صوب منصة التتويج لم يكن سهلا في ظل التنافس الشرس من قبل التعاون، الذي نجح في التقدم عبر هدف مهاجمه الكاميروني توامبا، قبل التعديل بواسطة المغربي عبدالرزاق حمدالله، منبها إلى أن نجاحاتهم نتاج عمل متكامل إداري وفني.. إلى تفاصيل الحوار...



￼ صف لنا مشاعركم عقب تحقيقكم كأس الهيئة العامة للرياضة في السوبر السعودي؟

بالتأكيد الفوز على التعاون وتحقيق لقب السوبر السعودي، له مذاق خاص، وإنها فرحة لا يمكن التعبير عنها بالكلمات، الكل هنا يحتفل، ونحن أبطال الموسم الماضي، والآن نحقق بطولة أخرى، وسنسعى دائما إلى التميز، لأننا فريق في قلب رجل واحد.



￼ التعاون كاد أن يفقدكم اللقب؟

التعاون فريق كبير وقوي، لديه لاعبون متميزون، استحق أن يكون طرفا في السوبر السعودي، ومن الطبيعي أن تكون المباراة بهذا الشكل قوة وإثارة حتى آخر دقيقة، رغم أننا كنا نسعى إلى حسم اللقاء في الوقت الأصلي، دون الاحتكام إلى ركلات الترجيح، إلا أن هذا لم يحدث بل كنا متأخرين، لكن حققنا الأهم وظفرنا باللقب الذي تمنع علينا في موسمين من قبل.



￼ ما أصعب لحظة في المباراة؟

المباراة في كل دقائقها كانت صعبة، غلب عليها، كما ذكرت، جانب الندية والإثارة، خصوصا بعد أن سبقنا التعاون بتسجيل هدف فاجأنا به، لذا كنا مطالبين بالتسجيل في الشوط الأول لمعادلة النتيجة قبل أن نعود إلى غرفة الملابس، أستطيع القول إن توجيهات المدرب البرتغالي روي فيتوريا، كان له ﻿﻿مفعول السحر في العودة إلى المباراة بعد هدف توامبا، والجميع لاحظ أننا تسيدنا الملعب في كثير من منعرجات السوبر، حتى تمكن حمدالله، من التسجيل في شباكهم.



￼ وكيف استطعتم العودة؟

لا شك أننا نمتلك جهازا تدريبيا على مستوى عالٍ بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، أما نحن كلاعبين نحمل على عاتقنا مسؤولية كبيرة وفوق ذلك يميزنا النضج، إذ نعرف ماذا نريد، لم نيأس طوال فترات اللقاء، خاصة بعد هدف التعاون الأول، ونجحنا في إعادة ترتيب أوراقنا وسجلنا في الشوط الثاني هدف التعادل، هذه كرة القدم يجب أن تعمل لها حتى آخر دقيقة.



￼ كيف تمكنتم من كسر هواجس الدفاع في لقاء السوبر؟

أنا مدافع وأحد أفراد الفريق وجميعنا نعمل لخدمة النصر، بالتأكيد إصابة عمر هوساوي وعبدالله مادو، مزعجة لنا، نحن زملاء ونحتاج كل فرد، لكن أيضا لدينا مدافع شاب مميز هو نايف ألماس، الذي يمتلك كثيرا، ولو شارك سيكون له كلمة، لكن تقرر أخيرا مشاركة مادو بعد أن تأكد فيتوريا من جاهزيته بعد الإصابة التي كان يعاني منها، وكان على قدر التطلعات وقدم مباراة جيدة بجانب زملائه.



￼ هناك من يقول أن مادو شارك مصابا؟

مادو، أحد نجوم النصر، ويدرك أهمية اللقاء، وكان يرغب في اللعب، لكن لا أعتقد أن الرغبة تجعله يخاطر بنفسه، وأعتقد أنه بلغ كامل العافية قبل المواجهة ولولا ذلك لم يكن ليسمح له الجهاز الطبي باللعب، وأود أن أشكر جميع اللاعبين على مجهوداتهم، لقد أبلوا بلاء حسنا.



￼ جماهير النصر تخشى أن تؤثر أفراح السوبر في مشوار الدوري؟

لا لا، نحن لاعبون محترفون، ندرك أهمية كل بطولة، وسنعمل من أجل الانتصار واستكمال الدوري من دون أن تؤثر الأفراح فينا بشكل سلبي، يجب أن نحافظ على صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، لأن ذلك السبيل الوحيد لتحقيق هدف الاحتفاظ باللقب، مع العلم بأن كل مباراة صعبة، ويجب أن نفرح اليوم ونعود للعمل مجددا، والموسم في منتصفه الآن، ولدينا كثير من البطولات، ونريد أن ننافس ونعمل على تحقيقها.



￼ هل يعني هذا أنك تعلن التحدي؟

عملنا بجهد وحققنا لقب الدوري الموسم الماضي، وأضفنا إليه السوبر السعودي، ونتصدر الدوري، هذا يعني أننا أفضل فريق في السعودية.



￼ لكن التنافس على الدوري ليس سهلا؟

الدوري لا يزال في منتصفه، من الصعب التنبؤ بمن سيفوز به، والمقاعد قد تتغير في أية لحظة، لكننا كلاعبين وجهاز فني وإدارة لدينا مسؤولية وعمل يجب أن نكمله ونضاعف جهدنا، أثق في أننا قادرون على تحقيق بطولة الدوري كما فعلناها الموسم الماضي.



￼ على الصعيد الإداري، هل هناك اختلاف بين الموسم الماضي والحالي؟

لم نشعر بأي فرق بالنسبة لنا كلاعبين، ولدينا إدارات احترافية سواء السابقة أو الحالية، والأعباء التي يتولونها كبيرة قد لا يراها الجمهور لكننا ندركها وتدفعنا لتقيم مزيد فوق أرضية الملعب.





￼ كيف تقيم تجربتك في الدوري السعودي للموسم الثاني تواليا؟

البطولات السعودية بشكل عام قوية، والمنافسون عليها على درجة عالية من الجودة، كل مباراة تلعبها يجب أن تقاتل لكي تستحق أن تكون بطلا، ونحن في النصر نتوافر على عناصر محلية وأجنبية صلبة جدا، فخور بأن نلعب لنادٍ عريق وكبير كالنصر.



￼ كلمتك لجماهير النصر؟

أود أن أشكر جماهير النصر على دعمهم ووقوفهم معنا، وأهدي هذه البطولة لهم، لأنهم يستحقون فعلا أن نهديهم الألقاب كما يفعلون ويدعموننا دائما.