المطوع للهلال: السوق عرض وطلب

أوضح فهد المطوع، رئيس نادي الرائد، أن إدارته لم يصلها طلب رسمي من قبل الهلال، لشراء المتبقي من عقد المهاجم صالح الشهري، وقال لـ"الاقتصادية"، حينما يصلنا خطاب رسمي يتعلق بشراء أو تجديد عقد إعارته حينها سيكون لكل حادث حديث".

وانضم الشهري، إلى الهلال، معارا من الرائد، لموسم واحد ينتهي في الـ30 من حزيران (يونيو) المقبل، حيث لعب سبع مباريات بواقع 279 دقيقة، سجل من خلالها أربعة أهداف منها ثلاثة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وهدف في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتابع الحربي "إذا كان لإدارة الهلال، رغبة في شراء الفترة المتبقية من عقد الشهري، فلن نمانع لأن السوق عرض وطلب، وسنراعي مصلحة النادي، لأنها الأهم بالنسبة لنا، إلى جانب رغبة اللاعب نفسه".

ميدانيا، استأنف الرائد، أمس، استعداداته لمباراة الفيصلي، ضمن المرحلة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسط أجواء باردة، إذ بلغت درجات الحرارة عشر درجات فقط، بينما ركز المدرب البلجيكي بسنيك هاسي، على رفع المعدل اللياقي، والجمل التكتيكية التي سينتهجها في اللقاء.

وسيعتمد الرائد، على الحارس أحمد الرحيلي، لتعويض الجزائري عزالدين دوخة، في لقاء الفيصلي، الذي سيغيب نسبة إلى تراكم الإنذارات.