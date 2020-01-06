الإصابة تبعد جانج من أسبوعين إلى 3 أسابيع

طغت الجوانب التكتيكية على مران فريق الهلال لكرة القدم، تحضيرا لمواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي، المؤجل من المرحلة الـ11 لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، التي سيحتضنها ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث عاود الأزرق، أمس، تدريباته بعد أن منح المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، اللاعبين راحة لـ24 ساعة، تلت التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الفيصلي.

وشارك اللاعب عبدالله عطيف، في المناورة التي فرضها لوشيسكو، فيما شارك سلمان الفرج، في الجزء الأول من التدريب.

وكان اللاعبون قد خضعوا إلى الفحوص الطبية الدورية في عيادة مستشفى المملكة الطبية في مقر النادي.

إلى ذلك أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها المدافع الكوري جانج هيون سو، حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي يراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد تعرضه لإصابة أسفل البطن.

وسيختتم الهلال، تدريباته للقاء الأهلي، اليوم، بمران مغلق ينطلق في السابعة والنصف ينتظر أن يراجع من خلاله لوشيسكو، الخطة التي سينتهجها في الكلاسيكو، إلى جانب الأسماء التي سيعتمد عليها بشكل رئيس.