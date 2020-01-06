كيف شكلتني الدراسة خارج الديار؟

كانت رائحة الغاز المسيل للدموع هي التي أعادتني إلى سانتياغو - أو بالأحرى مشاهدته في التقارير الإخبارية الأخيرة التي تؤرخ للثورة في العاصمة التشيلية. الاحتجاجات هناك هي نقطة اشتعال أخرى في عصر الاستياء هذا. لكنها تمثل بالنسبة لي تذكيرا بفصل قضيته في جامعة تتشيلي في سانتياغو منذ 27 عاما. اتضح أنها كانت تجربة تشكيلية في حياتي.

لم تكن تشيلي ضمن خططي للفصل الدراسي الذي كنت سأقضيه في الخارج. مثل كثير من الطلاب الآخرين انجذبت إلى إيطاليا والفكرة الغامضة المتمثلة في العودة إلى الجامعة بعد تعلم بعض الأشياء عن البنايات التاريخية والرسومات وغير ذلك من جوانب الحياة الإيطالية. لكن لأن جامعتي ـ جامعة رايس ـ كانت على علاقة بجامعة تشيلي كان من السهل - والأيسر تكلفة - الذهاب إلى هناك.

كان أمرا رائعا أن ينتهي بي الأمر في مكان مثل ذلك المكان. كانت تشيلي قد أكملت للتو الانتقال إلى الحكم المدني، على الرغم من أن أوجستو بينوشيه كان لا يزال يسيطر على الجيش وكان الجميع يفهم أين تقع السلطة. مشاعر القلق والأمل كانت عميقة - خاصة بالنسبة لشاب في ثمانينيات القرن الماضي في أمريكا، اعتاد على الاعتقاد بأن الناس كانوا جيدون عموما وأن كونك أمريكيا يضع طبقة إضافية من الحماية أينما ذهبت.

جزء من عبقرية الرحلة هو أن أستاذنا، الشاعر الراحل التشيلي ريكاردو يامال، أرسلنا للدراسة في حرم يساري بصفة رئيسية وجعلنا نسكن في الوقت نفسه مع عائلات من طبقة وسطى ناشئة، كان كثير منها متعاطفا مع بينوشيه. في كل يوم كنا نجلس في صف الأدب مع طلاب تشيليين لديهم أقارب "اختفوا". لا يزال بإمكاني أن أراهم يدخنون سجائرهم بصورة حالمة، ورماد سجائرهم يتراكم على مكاتبهم بينما يقرأ المعلم الشعر. تحسبا للاحتجاجات، التي كانت متكررة، كانوا يضعون عصابات وحبات من الليمون في حقائب الظهر لمقاومة الـ"لاكريمينو"؛ الغاز المسيل للدموع. وتعلمنا أن نفعل الشيء نفسه.

في المساء كنا نتناول طعام العشاء مع الأسر التي - حتى لو لم تدعم بينوشيه - يمكن أن تفسر على الأقل التوق إلى "النظام" الذي تعتقد أنه قد وفره وثمار الاقتصاد المتنامي التي كانت تقدمها حكومته آنذاك. كانوا يميلون للعيش في منازل حديثة البناء، وإذا كانوا محظوظين، يكونوا قد تلقوا للتو خط هاتفهم الأول. كان الأمر رائعا ومربكا وليس ممتعا دائما.

العائلة الأولى التي بقيت معها تعيش في ما كان يعد آنئذ درجة عالية جدا من الاحترام الاجتماعي - وكانت مستميتة في التشبث بها. في أيام السبت كان الأب، وهو مفتش مسلخ، يغسل سيارة العائلة كما لو أنها مولود جديد. "أخي" التشيلي كان له صديق جندي موال إلى بينوشيه بشكل شرس. أتذكر مرافقته لزيارته وأصدقائه في أرض الميدان المتربة لمشاهدة استعراض عسكري سنوي، وبريق الدرع البروسي المعلق على عنقه. في الوقت نفسه، كانت الأم مقتنعة بأنني أفهم اللغة الإسبانية سرا وكنت أتظاهر بخلاف ذلك.

من دون إمكانية الوصول إلى هاتف أو بريد إلكتروني، كتبت رسائل طويلة بخط اليد وكنت أفرح عندما يتم الرد عليها من حين إلى آخر. من دون إنترنت، دبرت الأمر مع قناة واحدة على شاشة تلفزيون صغيرة تبث على مدار الساعة تقريبا ـ مجموعة البرامج نفسها. قرأت نيرودا وتعلمت أن أحب فرقة الروك التشيلية La Ley.

كان الأمر محتملا تقريبا إلى أن تحطمت علاقتي مع العائلة أخيرا في إحدى الأمسيات عندما دعوا عمهم - مثقف الأسرة - لتناول العشاء من أجل "شرح" نظرياته عن اليهود الذين أنتمي إليهم.

عائلتي التي تلت ذلك كانت ممتعة بقدر ما كانت الأولى مزعجة. لم يستقبلوني للحصول على نقود إضافية، بل لأنهم ظنوا أنني قد أقدم بعض التوعية الثقافية لأطفالهم. هناك كثير من الأشياء اللطيفة التي يمكنني سردها عنهم. ذكرياتي التي لا أنساها معهم هي الجلوس لتناول العشاء كل ليلة كعائلة، والمناقشات المطولة التي أطلقت لغتي الإسبانية تدريجيا. أعتز بتلك الأمسيات، وسعيت إلى إعادة بعض مظاهرها مع أطفالي، حتى الآن بدرجات متفاوتة من النجاح.

أنا متأكد من أن طلاب الجامعات اليوم يتمتعون بتجارب غنية خلال الدراسة في الخارج. لكنني أظن أنهم يفتقدون شيئا في عصر أجهزة الأيفون والتواصل الاجتماعي وبث الفيديو. هل يمكنهم أن يشعروا باليأس الذي يمكن أن ينشأ عن الانقطاع عن المنزل حقا؟ هل يمكنهم الالتزام مع الناس والأماكن التي يعيشون فيها دون أي إزعاج من "فيسبوك" أو "نتفليكس"؟ هل يمكنهم التعرف على مضيفيهم، وبالمقابل، يكونوا معروفين لهم؟

في أحد الأيام كنت أمارس رياضة الركض في مدينة سانتياغو المغطاة بالضباب بينما كانت "والدتي" التشيلية تتجول بجانبي. كنت قلقا فيما سأفعله في حياتي - شيء لم أناقشه كثيرا مع والدي. توقفنا لاستراحة لأدخن سيجارة. "ماذا عن الصحافة؟" اقترحت "والدتي" التشيلية. شكرا جلوريا.