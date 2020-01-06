إلزام مرافق الإيواء السياحي باستخدام اللغة العربية مع العملاء

ألزمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة مكة المكرمة مرافق الإيواء السياحي في المنطقة باستخدام اللغة العربية في التخاطب مع العملاء، تماشيا مع مبادرة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".

وقال محمد العمري مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة مكة المكرمة، إن الهيئة ألزمت مرافق الإيواء السياحي ووكالات السفر في المنطقة باستخدام اللغة العربية في التخاطب مع العملاء لغة أولى، إيمانا منها بأهمية مبادرة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟ "باستخدام اللغة العربية عنصرا أساسيا في التعامل مع العملاء، مؤكدا أن هذه المبادرة تتوافق تماما مع توجهات الهيئة وتعليمات رئيس مجلس الإدارة في الهيئة.

وأشار العمري إلى أن الهيئة عقدت أكثر من ستة اجتماعات بهذا الخصوص، وعلى أثره تم تكوين فريق رقابي يقوم كل ثلاثة أيام بالاتصال على عدد من مرافق الإيواء بشكل عشوائي ويتم تسجيل المكالمات الصوتية ليتم عملية ضبط المخالفة إن وجدت.

ولفت إلى أن هناك تجاوبا واضحا وملموسا من مرافق الإيواء التي تم الاتصال بها، حيث وجد بأنهم يستخدمون اللغة العربية في المقام الأول، وعند التأكد من أن الشخص لا يتحدث اللغة العربية يتحدثون معه باللغة الإنجليزية.