منتجات فرنسية بـ 2.4 مليار دولار تترقب رسوما أمريكية مشددة

تترقب المنتجات الفرنسية فرض رسوم جمركية مشددة ردا على ضريبة فرضتها باريس على مجموعات الإنترنت العملاقة.

وبحسب "الفرنسية"، هددت إدارة ترمب مؤخرا بفرض رسوم مشددة تصل إلى 100 في المائة على منتجات فرنسية تساوي قيمتها 2.4 مليار دولار.

وبعدما أقرت باريس ضريبة على العائدات التي يحققها عمالقة الإنترنت في فرنسا وفي طليعتها مجموعة "جافا" التي تضم شركات "جوجل" و"أبل" و"فيسبوك" و"أمازون" الأمريكية، قد تصب الولايات المتحدة غضبها على منتجات مثل جبنة الروكفور وحقائب اليد ومساحيق التجميل والأواني الخزفية من صنع ليموج وغيرها.

وحدد روبرت لايتهايزر ممثل التجارة الأمريكي مهلة لتلقي تعليقات واقتراحات خطية من أفراد وعاملين في هذا القطاع، على أن يعقد الثلاثاء اجتماعا علنيا للنظر في طلبات الإعفاء.

ولفتت "جمعية المأكولات الخاصة"، وهي منظمة مهنية تعنى بالقطاع الغذائي وتعد أكثر من 3900 عضو في الولايات المتحدة، في تعليقها الموجه إلى ممثل التجارة، إلى أن "الشركات الصغرى والمتوسطة ستعاقب على امتداد سلسلة التموين ردا على رسوم جمركية على عمالقة الخدمات الرقمية".

وتقدر المنظمة بنحو 14 ألف بائع منتجات غذائية متخصصة سيتضررون جراء هذه الرسوم الجمركية، فضلا عن أكثر من 20 ألف بائع آخر للمواد الغذائية عموما.

ولن يدخل الإجراء حيز التنفيذ قبل منتصف كانون الثاني (يناير)، عند انتهاء فترة المشاورات.

أما شركات الإنترنت الكبرى، فامتنعت عن التنديد بهذه الرسوم الجمركية المشددة، ورأت جمعية "كمبيوتر آند كومونيكيشنس إندستري"، التي تضم "فيسبوك" و"أمازون" و"ألفابيت"، الشركة الأم لجوجل، وغيرها أن "تحرك فرنسا يستوجب ردا موازيا ومتناسبا من قبل الولايات المتحدة".

وتابعت المنظمة أنه "إن كان من الضروري إدخال تعديلات على الضرائب الدولية على الاقتصاد الرقمي، فينبغي القيام بذلك في إطار آلية متعددة الأطراف في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي".

وسعيا منها لوضع حد لممارسات ضريبية موضع جدل تقوم بها شركات الإنترنت المتعددة الأطراف المتهمة بتخفيض قيمة مداخيلها في فرنسا، وأقرت الحكومة الفرنسية في نهاية 2018 ضريبة عرفت باسم "جافا" تفرض على هذه الشركات ضرائب تساوي 3 في المائة من الإيرادات التي تحققها في فرنسا.

كما تعتزم كندا فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت، لكنها ستنتظر قرار منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي التي ستصدر تقريرا حول هذه المسألة خلال الصيف.

وأعلن برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي منتصف كانون الأول (ديسمبر) أن "التهديد بعقوبات أمريكية غير مقبول. أولويتنا هي إيجاد حل دولي في إطار منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حول الضرائب على القطاع الرقمي. ونحن مستعدون إن اقتضت الحاجة إلى الرد على المستوى الأوروبي".

وإذا نفذت الولايات المتحدة وعيدها، فستكون هذه ثاني سلسلة من العقوبات الجمركية المفروضة على فرنسا، بعد رسوم مشددة باشرت إدارة ترمب تنفيذها منتصف تشرين الأول (أكتوبر) في سياق المعركة القانونية الطويلة حول مسألة المساعدات الممنوحة لشركة إيرباص، وبلغت 10 في المائة على الطائرات الأوروبية و25 في المائة على منتجات غذائية من الاتحاد الأوروبي.