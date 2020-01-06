الأداء السلبي يخيم على بورصات الخليج ومصر .. و«دبي» تهبط 3.1 %

شهدت بورصات الخليج تراجعا جماعيا بنهاية تداولات أمس، حيث سجل مؤشر الكويت أكبر هبوط بسبب التوترات الجيوسياسية، بينما انخفض مؤشر دبي 3.1 في المائة، وخسر مؤشر أبوظبي 1.4 في المائة، وخارج منطقة الخليج منيت السوق المصرية بخسائر كبيرة مع تراجع جميع الأسهم.

ووفقا لـ"رويترز"، قال فراجيش بانداري من "المال كابيتال"، "رد فعل أسواق الخليج السلبي ليس مفاجئا، نحن في وسط تحرك جيوسياسي. نخشى أن يلقي بظلاله خلال الأشهر القليلة المقبلة وليس ليوم أو أسبوع واحد".

وهبط مؤشر دبي 3.1 في المائة إلى 2684 نقطة، ونزل "بنك الإمارات دبي الوطني" بالنسبة ذاتها، وخسرت "إعمار العقارية" 3.7 في المائة.

وخسر مؤشر أبوظبي 1.4 في المائة إلى 5028 نقطة، مع هبوط "بنك أبوظبي الأول" أكبر بنوك الإمارات 1.2 في المائة، و"بنك أبوظبي التجاري" 3.3 في المائة.

وفي الكويت، هبط المؤشر 4.1 في المائة إلى 6692 نقطة، وتراجعت جميع الأسهم بما في ذلك "بنك الكويت الوطني"، وخسر 2.8 في المائة، وهبط "بيت التمويل الكويتي" 5.1 في المائة. وسجلت القيمة السوقية للبورصة الكويتية خسائر بنحو 184 مليون دينار "608.75 مليون دولار"، لتصل إلى 34.464 مليار دينار "114.02 مليار دولار"، مقابل 34.648 مليار دينار "114.63 مليار دولار" بنهاية تعاملات الثلاثاء الماضي.

وتراجع المؤشر القطري 2.1 في المائة إلى 10286 نقطة، وانخفضت جميع أسهم المؤشر الـ20. ونزل "مصرف الريان" 2.7 في المائة و"بنك قطر الوطني" 1.4 في المائة.

وفي البحرين، خسر المؤشر 2.3 في المائة إلى 1576 نقطة، وانخفضت أيضا قطاعات الاستثمار والخدمات، بينما استقر وحيدا دون تغيير في تداولاته قطاع الصناعة، وارتفع قطاع التأمين.

وهبطت أسهم "الأهلي المتحد - البحرين"، "مصرف السلام - البحرين" المدرج أيضا في بورصة دبي، "زين البحرين"، "مجموعة جي إف إتش المالية"، المدرج أيضا في بورصة الكويت، وسوق دبي المالية، شركة "عقارات السيف"، "بنك البحرين الوطني"، وشركة "إي بي إم تيرمينالز البحرين"، و"بنك البحرين والكويت".

على الجانب الآخر، ارتفع سهم الشركة "البحرينية - الكويتية للتأمين"، وسهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو). وكان السهم الأكثر تداولا من حيث حجم التداول سهم مصرف السلام - البحرين بعد تداول 1.45 مليون سهم. وفي عمان، هبط المؤشر 0.3 في المائة إلى 3993 نقطة، وتأثر المؤشر العام، بتراجع الأسهم القيادية، خاصة من القطاعين المالي الخدمات، وتقدم المتراجعة سهم "الأنوار القابضة" بنسبة 4.55 في المائة، وتراجع "مسقط للتمويل" 3.51 في المائة، و"الباطنة للطاقة" 3.28 في المائة.

وتأثر أداء البورصة بالتراجع الجماعي للقطاعات، تقدمها "المالي" بنسبة 0.47 في المائة؛ بضغط "الأنوار القابضة"، و"مسقط للتمويل"، وتراجع "الخليجية للاستثمار" 2.86 في المائة.

وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 0.46 في المائة، مع انخفاض "الباطنة للطاقة"، وتراجع "عمان للاستثمارات" 1.79 في المائة.

وتجاهل قطاع الخدمات انفراد سهم "مسندم للطاقة" بقائمة الرابحة بنسبة 0.66 في المائة.

وكان قطاع الصناعة أقل القطاعات تراجعا بنسبة 0.25 في المائة، مع تراجع "جلفار للهندسة" 2.82 في المائة، وتراجع "الأسماك العمانية" 1.25 في المائة.

وفي القاهرة، هوى مؤشر مصر 4.4 في المائة إلى 13284 نقطة، ليسجل أقل مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2019. ونزل "البنك التجاري الدولي" 1.9 في المائة، و"الشرقية للدخان" 4.9 في المائة.