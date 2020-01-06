تراجع جماعي لقطاعات السوق يفقد الأسهم السعودية 203 نقاط في يوم

تراجعت الأسهم السعودية في أسوأ أداء يومي منذ أيار (مايو) الماضي، لتغلق عند 8193 نقطة فاقدة 203 نقاط بـ2.4 في المائة، بينما مؤشر "إم تي 30" تراجع بـ2.45 في المائة بنحو 28 نقطة لتغلق عند 1152 نقطة.

وجاء التراجع جماعيا للقطاعات بعدما استمرت السوق لتسع جلسات متتالية في نطاق واحد لتكون مسارا جانبيا نتيجة انحسار المعطيات وترقبا لتطورات جديدة تحرك اتجاه السوق.

وتزامن التراجع مع المخاطر الجيوسياسية التي قد تكون مدفوعة بسيولة الأجانب، إلا أن ذلك مؤقت كما حدث في مناسبات سابقة وعادت السوق بأداء أفضل بعدها. وحتى الآن العوامل الأساسية الخاصة بالشركات المدرجة العامل الرئيس في تحرك السوق. تعد المستويات الحالية حتى 8150 نقطة منطقة دعم من المحتمل أن تشهد السوق تماسكا خلالها، حيث لا تزال السوق في مسار تصاعدي منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، ولم تخسر ذلك المسار الإيجابي حتى الآن.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8397 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة عند 8189 نقطة فاقدا 2.5 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 8193 نقطة فاقدا 203 نقاط بنسبة 2.4 في المائة. وارتفعت قيم التداول 22 في المائة بنحو 762 مليون ريال لتصل إلى 4.2 مليار ريال، بمعدل 23 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 19 في المائة بنحو 28 مليون سهم لتصل إلى 176 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.31 في المائة. وارتفعت الصفقات 18 في المائة بنحو 28 ألف صفقة لتصل إلى 185 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت جميع القطاعات وتصدرها "الإعلام والترفيه" بـ6.3 في المائة، يليه "الاتصالات" بـ3.4 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بـ3.2 في المائة. وكان الأعلى تداولا "الطاقة" بـ22 في المائة بقيمة 914 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بـ21 في المائة بقيمة 875 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بـ18 في المائة بقيمة 758 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "أنعام القابضة" بـ10 في المائة ليغلق عند 182.60 ريال، يليه "الكابلات السعودية" بـ5.6 في المائة ليغلق عند 23.70 ريال، وحل ثالثا "صناعة الورق" بـ3.11 في المائة ليغلق عند 26.55 ريال. وتصدر المتراجعة "التأمين العربية" بـ7.8 في المائة ليغلق عند 16.10 ريال، يليه "الأبحاث والتسويق" بـ6.5 في المائة ليغلق عند 73.50 ريال، وحل ثالثا "الدرع العربي" بـ5.5 في المائة ليغلق عند 16.24 ريال. وكان الأعلى تداولا "أرامكو" بقيمة 724 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 324 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 235 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية