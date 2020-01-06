مقتل سليماني .. درس كبير وفرصة للإصلاح

حانت ساعة الصفر بالتوقيت الأمريكي، لتضع الولايات المتحدة الأمريكية حدا للتطاول الإيراني الغاشم في المنطقة والعالم، جاعلة من أحد أهم رموزها، يقضي بالطريقة ذاتها التي كان يموت بها السوريون والعراقيون وغيرهم من أبناء المنطقة العربية، فالضربة الأمريكية الأخيرة كانت موجعة ومباغتة والضحية صيد ثمين، فهو اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذراع العسكرية الأهم للقائد الإيراني علي خامنئي، والعصاة التي يتكأ عليها في كل شاردة وواردة، إذ كان يعده وزير خارجيته الحربي، والعقل المدبر الإيراني في إدارة عملياته الإرهابية في المنطقة العربية والإقليم، لتكون هذه العملية رسالة أمريكية واضحة، مفادها كفى للعبث الإيراني وتهديد الأمن والسلم العالميين، على أن تفهم طهران الرسالة وتدرك فحواها، وتتخذ الإجراء الصحيح في الطريق السليم.

تعاني حكومة الملالي في طهران منذ زمن قريب سوء إدارة وتخطيط، خصوصا في التعاطي مع السياسة الأمريكية، التي اعتادت أن تغازلها في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وجون كيري وزير خارجيته، من خلال التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015، الذي أعاد إليها، كثيرا من الشرعية الدولية على مستوى العالم، تحديدا اقتصاديا، إذ استعادت وقتها نحو 200 مليار دولار مجمدة في البنوك العالمية، كما حصلت على عقود شراء طائرات جديدة، إضافة إلى اتفاقيات تجارية مع أوروبا، خصوصا مع فرنسا، من خلال عقد اتفاقيات متعلقة باستخراج النفط وبيعه في الأسواق العالمية. فكل ما سبق ذكره، لم يكن ضمن معطيات صانعي السياسة الإيرانية، ولم يأخذ على محمل الجد، خصوصا المتشددين منهم، إذ لم يدركوا قدرة وجدية إدارة الرئيس دونالد ترمب في التغيير، ولم يأخذوا بمنطق تحذيرات محمد جواد ظريف وزير خارجيتهم، الذي طالما جرى تهميشه في الآونة الأخيرة، من خلال الإيمان المطلق للمرشد خامنئي بالقدرات العسكرية والحربية والسياسية لقاسم سليماني، لتعتمد القيادة الإيرانية تحديدا سياسة تيار الصقور المسيطر، منذ تولي الرئيس ترمب، على استفزاز الإدارة الأمريكية، التي رأت أنها غير جادة فيما تصرح، وكان من أشهر هذه الاستفزازات تعريض المصالح الأمريكية للخطر، خصوصا أن الولايات المتحدة، تعتمد على المضائق المائية المطلة على سواحل الخليج العربي في تجارتها، لتقوم طهران باستهداف ناقلات النفط قبالة سواحل سلطنة عمان، ولأن أمريكا وحلفاءها في الخليج العربي لا يتعاملون مع المستجدات التخريبية بمنطق رد الفعل السريع، تجرأ سليماني واتخذ تدابير جديدة، وصلت حد إسقاط طائرة أمريكية مسيرة قبالة السواحل الإماراتية.

وتواصل التطاول والرهان على الصبر الأمريكي، حتى تم استهداف منشأة "أرامكو" في بقيق، التي تزود العالم أجمع بـ5 في المائة من الإنتاج النفطي، لتتورط طهران بشكل دامغ في الضربة، جاعلة منها القشة قبل الأخيرة، التي قصمت ظهر البعير، ففي بغداد استهدفت السفارة الأمريكية أخيرا، وجرى تعريض حياة القائمين عليها للخطر، ليقوم أعضاء الحشد الشعبي بكتابة عبارات على أسوار السفارة بعنوان "سليماني قائدنا"، ما دفع القوات الأمريكية إلى زيادة عدد قواتها في المنطقة الخضراء وتأمين سفارتها بجنود مارينز، قادمين من قواعد متمركزة في المنطقة.

بالعودة إلى التاريخ، لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر قوة عسكرية وسياسية واقتصادية في العالم، منذ النصف الثاني من القرن المنصرم، فهي التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية مع دول الحلفاء، لكن ما يجب تذكره في خضم هذه الأحداث، هو كلمة إيسوروكو ياماموتو قائد الأسطول البحري الياباني بعد استهداف ساحل بيرل هاربر الأمريكي وسقوط مئات القتلى من القوات الأمريكية هناك، ومقولته الشهيرة "أخشى أننا أيقظنا الوحش النائم"، لتواجه طهران اليوم عواقب تدخلاتها في المنطقة واستنفادها الفرص، ورهانها على طول نفس الأمريكان، وقراءة المؤشرات السياسية بشكل خاطئ؛ إذ تعد هذه الضربة بمنزلة رسالة أمريكية واضحة الركائز والمطالب، موجهة إلى المرشد خامنئي وفريقه بشكل مباشر، للعدول عن المشروع النووي، والعودة عن التصرفات السياسية غير محسوبة العواقب.

حقيقة الأمر، أن الضربة الأمريكية تحمل وجوها كثيرة، لكن على الرغم من قسوتها وقوتها في الوقت ذاته إلا أنها تعد فرصة لطهران لسلوك طريق العقل والمنطق، من خلال الاتجاه نحو جادة الصواب بالتخلي عن المشروع النووي، والكف عن التدخل في شؤون دول الجوار، خصوصا في اليمن والعراق وسورية ولبنان، ومنح الشعب الإيراني الحرية التي يستحقها، إذ تقدم السلطات الأمريكية هذه الضربة على طبق من ذهب لجميع العقلاء في طهران، مخلصة إياهم من الشخص الأكثر نفوذا ودهاء وتشددا في مؤسسة الحكم الإيرانية، التي كان سليماني متحكما في أهم مفاصلها، معارضا فيها جميع الأصوات الإصلاحية التي تدعو إلى الحوار ومنطق العقل، وتغليب المصلحة الإيرانية الحالية على مشروع تمدد وترويج مبادئ الثورة في المنطقة ودول الجوار.

في السياق ذاته، سيكون لمقتل سليماني أثر سلبي كبير في أداء الميليشيات الطائفية في العراق وسورية، ليدرك القادة المتحالفون مع طهران أن نهايتهم ستكون على غرار نهاية سليماني، الذي كانت له اليد الطولى في رسم الحاضر السوري المؤلم، الذي أدى إلى قتل عدد كبير من أبناء الشعب السوري المطالبين بالحرية، وتهجير نحو خمسة ملايين مواطن سوري آخرين، جراء التدخل لقمع الثورة السورية الشعبية السلمية، واجتثاثها بالحديد والنار، ما دفع الجماعات الإرهابية المتطرفة إلى التدخل وجعل الأراضي السورية حلبة لتصفية الحسابات بين الإرهابيين حول العالم.

إلى ذلك، قضى بعض من رفقة اللواء سليماني من القادة البارزين أشهرهم أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، الذي أدرج أخيرا على قائمة المطلوبين الأمريكية للإرهاب، إذ كان له دور كبير في قمع ثورة الشعب العراقي، من خلال قتل المتظاهرين بدم بارد، بالاستعانة بقناصين إيرانيين، كما وصل الحال بالمهندس إلى الوقوف وراء تنفيذ الهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد، احتجاجا على قصف القوات الأمريكية أهدافا عسكرية تابعة للحشد الشعبي، وتسببت احتجاجات الميليشيا في المنطقة الخضراء في استهداف أكبر سفارة أمريكية في العالم، بتهديد حياة البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق.

والعبرة من العملية الأمريكية في محيط مطار بغداد الدولي، التي أنهت حياة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، أن على طهران التوقف فورا عن ممارساتها الإرهابية، وتسليم السلطة إلى العقلاء، أما على الصعيد العراقي، فعلى المسؤولين العراقيين المرتبطين بطهران خصوصا المرجعيات الدينية، التخلي عن إيران والوقوف مع وطنهم العراق أو تسليمه إلى الشرفاء من أبنائه، حتى تتم إعادة بناء العراق العربي الكبير، الذي لم ولن يكون ورقة ضغط على الأمة العربية والأشقاء العرب في يد الفرس.