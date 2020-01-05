"عطاء" توقع اتفاقية تسهيلات مصرفية مع "السعودي الفرنسي" بقيمة 275 مليون ريال

أعلنت شركة عطاء التعليمية توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة 275,000,000 ريال وسوف تستخدم هذه التسهيلات في تمويل احتياجات الشركة المستقبلية للمشاريع التوسعية وتمويل رأس المال العامل عند الحاجة وتم منح التسهيلات استنادا علي قوة المركز المالي للشركة مقابل سند لأمر.