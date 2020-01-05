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أخبار الشركات- محلية

"عطاء" توقع اتفاقية تسهيلات مصرفية مع "السعودي الفرنسي" بقيمة 275 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة عطاء التعليمية توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي بقيمة 275,000,000 ريال وسوف تستخدم هذه التسهيلات في تمويل احتياجات الشركة المستقبلية للمشاريع التوسعية وتمويل رأس المال العامل عند الحاجة وتم منح التسهيلات استنادا علي قوة المركز المالي للشركة مقابل سند لأمر.

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