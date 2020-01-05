"ولاء للتأمين" تدعو مساهميها للتصويت على زيادة رأس مال الشركة وصفقة الإندماج

دعا مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين (الاجتماع الأول) :

1 - التصويت على دمج شركة متلايف إيه آي جي العربي في شركة ولاء للتأمين وفقاً لأحكام المواد 191 و 192 و 193 من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 3 بتاريخ الموافق 10/11/2015 (نظام الشركات) من خلال إصدار 0.657761444444444 سهم في شركة ولاء للتأمين مقابل كل سهم في شركة متلايف إيه آي جي العربي (صفقة الاندماج) وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج بين شركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي المبرمة بتاريخ 29/9/2019م ("اتفاقية الاندماج")، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج :

أ - التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي بتاريخ 29/9/2019.

ب - التصويت على زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين من (528,000,000) ريال إلى (646,397,060) ريال وذلك وفقا لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقا لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.

ج - التصويت على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة ولاء للتأمين المتعلقة بصفقة الاندماج وفقا للصيغة الموضحة في المرفق رقم (1) من هذه الدعوة على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ الاندماج.

د - تفويض مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

2 - التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس الحالي للشركة والخاصة بأغراض الشركة (حسب المرفق رقم 2).

3 - التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساس الحالي للشركة والخاصة بإصدار الأسهم (حسب المرفق رقم 2).

4 - التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساس الحالي للشركة والخاصة بإدارة الشركة (حسب المرفق رقم 2).

5 - التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس الحالي للشركة والخاصة بمكافآت أعضاء المجلس (حسب المرفق رقم 2).

6 - التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس الحالي للشركة والخاصة بنصاب اجتماع المجلس (حسب المرفق رقم 2).

7 - التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس الحالي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات (حسب المرفق رقم 2).