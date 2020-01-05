"الكابلات" : فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة تبدأ غدا

أعلنت شركة الكابلات السعودية عن تحديد فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة بحيث تبدأ غدا الاثنين 6 يناير وتنتهي الاثنين 13 يناير.

وأوضحت الشركة أنه يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتاب (كليا أو جزئيا) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد

وفيما يتعلق بتفاصيل الطرح المتبقي فإنه يسمح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب (كليا أو جزئيا) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

كما نبهت الشركة المستثمرين على أنه في حال تبقى أسهم لم يكتتب فيها فستطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار كما سيقوم المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لعمية الطرح "شركة فالكم للخدمات المالية" بالتعهد بتغطية حقوق أولوية شركة الكابلات السعودية في حال عدم تغطية كامل الاكتتاب.