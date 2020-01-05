أمام الملك .. عضو الشورى والسفراء المعينون حديثا لدى عدد من الدول يؤدون القسم

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم عضو مجلس الشورى وسفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثا لدى عدد من الدول.

فقد أدى القسم الدكتور عبدالرحمن الحصين عضو مجلس الشورى قائلا (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني .. ثم لمليكي وبلادي .. وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة .. وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها .. وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

كما أدى القسم كل من سلطان العنقري السفير المعين لدى جنوب أفريقيا والدكتور مانع الخامسي السفير المعين لدى تشيلي وعيسى الدحيلان السفير المعين لدى بنجلاديش قائلين (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني .. ثم لمليكي ووطني .. وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة .. وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج .. وأن أؤدّي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).

عقب ذلك تشرف كل من خالد الجندان السفير المعين لدى بلجيكا وعبدالعزيز الداود السفير المعين لدى كازاخستان والسفراء الذين أدوا القسم بالسلام على خادم الحرمين الشريفين واستمعوا إلى توجيهاته. حضر أداء القسم الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني .