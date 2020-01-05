الأسواق الخليجية تبدأ تداولاتها باللون الأحمر .. و"تاسي" يتراجع 1.4%

تكبدت أسواق الأسهم الخليجية خسائر قوية خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم، تزامناً مع هبوط البورصات العالمية وكذلك وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة نتيجة غارة أمريكية بالعراق نهاية الاسبوع الماضي.

وافتتحت السوق السعودية على تراجع 1.4% بتراجعه نحو 114 نقطة ليتجه صوب 8280 نقطة.

فيما تراجع سهم أرامكو السعودية بنحو 0.9 في المائة، ليتداول قرب مستوى 34.80 ريال.

وتصدر مؤشر الكويت الأول الخسائر، حيث وصلت تراجعت مطلع الجلسة قرب 4 في المائة.

وهبط سوق دبي 2 في المائة، بينما تراجعت سوق أبوظبي نحو 1.1 في المائةبسبب التوترات.