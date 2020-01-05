"ساب" يدعو مساهميه للتصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتعديل السياسات

دعا مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) المقام بالإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض وذلك بتاريخ 1441-06-03 الموافق 2020-01-28 ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

وطبقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للبنك، يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية

- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 28 يناير 2020م وتنتهي في 31 ديسمبر 2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من:

- مارتن إدوارد باول

- خالد بن صالح السبيل

- سعد بن صالح السبتي

- التصويت على تعديل السياسات والمعايير الإجرائية للعضوية في مجلس الإدارة (مرفق مقارنة بالتعديلات والسياسة بعد التعديل).

- التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق مقارنة بالتعديلات والسياسة بعد التعديل).

وسيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة تاريخ 29 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 24 يناير 2020م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية يوم الثلاثاء تاريخ 03 جمادى الاخرة 1441هـ الموافق 28 يناير 2020م. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

وان أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

طريقة التواصل - الأمانة العامة لمجلس الإدارة – البنك السعودي البريطاني (ساب)، نأمل التواصل خلال أوقات الدوام الرسمي.

ويحق للمساهم توكيل شخص أخر ينوب عنه في حضور الجمعية العامة والتصويت على القرارات المعروضة بموجب توكيل خطي (المرفق صيغته بالدعوة) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في البنك، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، إحدى البنوك المرخصة، أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك، أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وعلى المساهم أو وكيله تزويد البنك بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية.

- جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة الأمانة العامة لمجلس الإدارة بمقر الإدارة العامة للبنك.

- يرجى من المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار إثبات الهوية الشخصية وأصل التوكيل.