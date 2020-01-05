بيع سمكة تونة بـ 1.8 مليون دولار في اليابان

بيعت سمكة تونة ضخمة اليوم الأحد بمبلغ 193.2 مليون ين ياباني (1.8 مليون دولار) في أول مزاد يقام في العام الجديد في سوق طوكيو للأسماك.

وتم بيع سمكة التونة ذات الزعانف الزرقاء البالغ وزنها 276 كيلوجرامًا، قيمة الكيلو جرام الواحد 700 ألف ين ياباني في سوق تويوسو للأسماك في العاصمة اليابانية، إلى شركة كيمورا، التي تدير سلسلة مطاعم السوشي الرئيسية المسماة "سوشي زانماي".

وقال كيوشي كيمورا، رئيس شركة كيمورا، للصحفيين " إنني أشعر بالرضا بفوزي في هذا المزاد الأول في عهد رييوا" في إشارة إلى العهد الإمبراطوري الجديد الذي بدأ في مايو الماضي.

وأضاف "إنها مكلفة. لكنني أود أن يجرب العملاء أفضل أنواع التونة".

وتم صيد سمكة التونة هذه في أوما، على الطرف الشمالي لجزيرة هونشو أكبر جزر اليابان، والتي تعد واحدة من أفضل مناطق صيد أسماك التونة في البلاد.

ويعتبر هذا ثاني أعلى ثمن يتم دفعه مقابل سمكة تونة في اليابان، منذ أن بدأت السلطات في تسجيل الأرقام القياسية في عام 1999 .

وكان أعلى رقم قياسي تم تسجيله لسعر سمكة تونة في مزاد العام الماضي، عندما دفع كيمورا 333.6 مليون ين ياباني (3.1 مليون دولار) مقابل سمكة تونة يبلغ وزنها 278 كيلوجراما.

يذكر أن اليابانيين من أكثر المستهلكين في العالم لأسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء وتسبب الصيد الجائر لهذا النوع من الأسماك في توجيه انتقادات عالمية لليابان.