اليابان تأمر بتشديد إجراءات الهجرة عقب فرار غصن

قالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري اليوم الأحد إن الوزارة أمرت بتشديد إجراءات الهجرة في أعقاب فرار رئيس شركة نيسان للسيارات المعزول كارلوس غصن.

وقالت موري في بيان إن رحيل غصن "غير القانوني على ما يبدو" أمر مؤسف للغاية ووعدت بتحقيق مستفيض لكشف الحقيقة مضيفة أنه لا يوجد سجل لمغادرته.

وأضافت الوزيرة أن تهرب غصن من الكفالة لا يمكن تبريره وأن المحكمة قد ألغتها.

وأصبح غصن هاربا دوليا بعدما كشف يوم الثلاثاء عن فراره إلى لبنان هربا مما وصفه بنظام قضائي "فاسد" في اليابان حيث يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.