تعيين محمد السبيعي رئيساً لمجلس إدارة "المواساة"

أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية أن مجلس إدارتها المنتخب من قبل الجمعية العامة العادية السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 16 /12 /2019م والمعلن نتائجها بتاريخ 17 /12 /2019م لدورته الجديدة التي تبدأ اعتباراً من 04 /01 /2020م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 03 /01 /2023م قد قرر في اجتماعه المنعقد بالتمرير بتاريخ 04 /01 /2020م ما يلي:
- تعيين كل من:
- محمد سلطان السبيعي رئيساً لمجلس الإدارة
- ناصر سلطان السبيعي نائباً لرئيس المجلس
- محمد سليمان السليم عضواً منتدباً
- خالد سليمان السليم نائباً للعضو المنتدب
- تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الرئيسية المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي :
- اللجنة التنفيذية
- لجنة الترشيحات والمكافآت
علماً بأن لجنة المراجعة قد تمت الموافقة على تشكيلها وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة في اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليه أعلاه.
- تعيين ممثلي الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من :
- هيئة السوق المالية
- السوق المالية السعودية (تداول)
- شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)
- تعيين يوسف أحمد سليمان أمين السر لمجلس الإدارة.
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