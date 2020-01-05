تعيين محمد السبيعي رئيساً لمجلس إدارة "المواساة"

أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية أن مجلس إدارتها المنتخب من قبل الجمعية العامة العادية السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 16 /12 /2019م والمعلن نتائجها بتاريخ 17 /12 /2019م لدورته الجديدة التي تبدأ اعتباراً من 04 /01 /2020م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 03 /01 /2023م قد قرر في اجتماعه المنعقد بالتمرير بتاريخ 04 /01 /2020م ما يلي:

- تعيين كل من:

- محمد سلطان السبيعي رئيساً لمجلس الإدارة

- ناصر سلطان السبيعي نائباً لرئيس المجلس

- محمد سليمان السليم عضواً منتدباً

- خالد سليمان السليم نائباً للعضو المنتدب

- تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الرئيسية المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي :

- اللجنة التنفيذية

- لجنة الترشيحات والمكافآت

علماً بأن لجنة المراجعة قد تمت الموافقة على تشكيلها وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة في اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليه أعلاه.

- تعيين ممثلي الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من :

- هيئة السوق المالية

- السوق المالية السعودية (تداول)

- شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)

- تعيين يوسف أحمد سليمان أمين السر لمجلس الإدارة.