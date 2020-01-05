بالخطأ .. 13 مهاجرا يصلون إلى ساحل العاج بدلا من أوروبا

وصل إلى مطار الدار البيضاء في المغرب 13 مهاجرا غير شرعي، بعد أن تم ترحيلهم من ساحل العاج.
وأورد حساب "السفارة المغربية" في كوت ديفوار أن المرحلين الذين تراوح أعمارهم بين 14 و21 عاما، حاولوا الهجرة إلى أوروبا على متن باخرة انطلقت من ميناء الدار البيضاء في الـ18 من دجنبر، وفق ما صرحوا به، غير أنهم تسللوا إلى الباخرة الخطأ، التي كانت متوجهة إلى أبيدجان، عاصمة ساحل العاج.
وتدخلت سفارة المغرب لترحيل مواطنيها، بعد أن علقوا في ميناء أبيدجان، إذ قامت السفارة بتأمين رحلة جوية لفائدة الموقوفين باتجاه الدار البيضاء.
وأوضحت السفارة، في منشورها، أنها سعت منذ علمها بخبر وصول هؤلاء المواطنين إلى ساحل العاج، يوم الجمعة الماضي، إلى تحسين ظروفهم خلال فترة احتجازهم، بعد أن تسللوا بالخطأ إلى سفينة قادمة من ميناء الدار البيضاء معتقدين أنها متوجهة إلى أوروبا.
وأضاف بلاغ السفارة، أنها وجدت 13 شابا محتجزا في مركز الشرطة في ميناء أبيدجان، حيث تحققت من هوياتهم وسعت إلى ضمان سلامتهم ورفاههم، وتوفير تذاكر العودة.
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