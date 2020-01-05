"تيك توك" تطور ميزة تبديل الوجوه عبر تقنية جديدة

طورت الشركة الأم لتطبيق الفيديو القصير "تيك توك" تقنية تسمح للمستخدم بإدراج وجهه في مقاطع الفيديو الخاصة بالآخرين، وذلك بطريقة تشبه ما يعرف حاليا باسم "التزييف العميق".

وقال موقع "تك كرنش"، إنه علم أن "تيك توك" طورت ميزة لم تطلق بعد باستخدام تقنية "التزييف العميق"، ويشار إليها في شفرة التطبيق باسم "تبديل الوجه".

وأضاف، أن الشفرة في تطبيقي "تيك توك"، و"دوين" تطلب من المستخدمين إجراء مسح حيوي متعدد الزوايا لوجوههم، ثم الاختيار من مجموعة من مقاطع الفيديو التي يريدون إدراج وجوههم عليها، ثم المشاركة.

وأشار الموقع إلى أن هذه الميزة من "تيك توك" قد تسهم في زيادة وعي الناس بضرورة عدم تصديق كل ما يشاهدونه على الإنترنت، فضلا عن استخدامها للتسلية، خاصة في ظل تزايد التحذير من تقنية "التزييف العميق" في نشر الأخبار الكاذبة.

وليست "تيك توك" الأولى في تقديم ميزة إدراج وتبديل الوجوه، إذ سبقها إلى ذلك عديد من التطبيقات، بما في ذلك تطبيق التراسل المصور "سناب شات"، وتطبيق "زاو" الصيني الذي حظي بانتشار واسع في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي على الرغم من المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمان.

وقال موقع "تك كرنش" إن الشفرة الدالة على ميزة تبديل الوجوه وجدت في الإصدار الأحدث من تطبيقي "تيك توك"، و"دوين" على نظام التشغيل "أندرويد"، ويمكن عن طريق إحدى الشركات الناشئة أخذ لقطات شاشة للميزة.